Подмосковные налетчики заманивали жертв на «свидание с девушкой»

Подмосковные полицейские задержали троих участников преступной группы, которые заманивали своих жертв якобы на свидание с девушкой, и грабили в безлюдных местах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, 18-летний житель столицы в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, с которой договорился встретиться в подмосковном селе Булатниково. Однако вместо новой знакомой на свидание пришли трое злоумышленников, которые его избили и отобрали телефон. После чего силой заставили сказать пароль от мобильного приложения банка и скрылись, объяснив свой поступок тем, что не следует встречаться с незнакомками в ночное время». – говорится в сообщении ведомства.

Позже с банковского счёта заявителя пропали 7 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Полицейские установили и задержали нападавших по местам их жительства. Ими оказались двое москвичей и житель Подмосковья в возрасте от 21 года до 22 лет. При обыске квартиры одного из задержанных был обнаружен похищенный мобильный телефон.

«В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлена причастность двоих подозреваемых к совершению аналогичного преступления на территории того же округа. В этот раз правонарушители, не обнаружив денег у 24-летнего жителя Москвы, через онлайн-банк оформили на него два микрозайма на сумму более 10 тысяч рублей и перевели деньги на свой счёт». – добавили в полиции.

Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают возможных соучастников, а также причастность арестованных к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья.

Москва, Андрей Дорофеев

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