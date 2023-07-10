Руководство подмосковной частной клиники задержано за организацию незаконной миграции украинцев

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье руководителей частной медицинской клиники, организовавших канал незаконной миграции граждан Украины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области», – цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

В ведомстве отметили, что в действительности граждане Украины никаких заболеваний не имели и проходить лечение не собирались.

«В дальнейшем на основании полученных фиктивных справок-приглашений более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию РФ и встали на миграционный учет в Московском регионе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции)», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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