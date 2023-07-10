Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве на этой неделе

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, а температура будет на несколько градусов отставать от климатической нормы. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«Циклон с Верхней Волги будет медленно перемещаться на северо-запад, вовлекая холодный воздушные массы на территорию центральных областей европейской части России. Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 3-4°. Пройдут дожди разной интенсивности, временами будет усиливаться ветер. Облака и дожди ограничат дневной прогрев воздуха, прохладнее станут и ночи», – отметили синоптики.

Во вторник, 11 июля, в регионе будет блачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 11…13° (в центре 14…16°), в Подмосковье 9...14°, днем в Москве 18...20°, по области 16...21. Ветер северной четверти 6-11 м/с.

В среду, 12 июля, облачно. Ночью местами небольшой дождь, температура в Москве 10...12°, по области 8...13°, ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с. Днем небольшой дождь, местами умеренный, температура в Москве 17...19°, по области 14...19°, ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с.

В четверг, 13 июля, облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура ночью в Москве 10...12°, по области 8...13°, днем температура в Москве 17...19°, по области 15...20°. Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.

В пятницу, 14 июля, ночью будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура 9...14°. Днем облачно, местами кратковременный дождь, температура 18...23°. Ветер западный 3-8 м/с.

В субботу, 15 июля, специалисты прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10...15°, днем температура 20...25°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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