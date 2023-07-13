Госдума приняла поправки об ответственности за помощь иноагентам обходить законы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленных на усиление контроля за соблюдением законодательных норм о контроле за деятельностью иноагентов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В частности, предлагается возложить на тех, кто взаимодействует с иноагентами, обязанность соблюдать предусмотренные законом ограничения и не помогать их преодолевать, а также предоставить министерству юстиции РФ право выносить таким лицам предупреждения о недопустимости нарушения закона.

Закон обяжет органы публичной власти, организации всех форм собственности, их должностных лиц, а также физлиц независимо от их гражданства учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.

В свою очередь, информация о нарушении законодательства РФ об иноагентах лицами, которые взаимодействуют с ними, может стать основанием для проведения внеплановых проверок. Основанием для этого может стать поступившая в минюст информация о нарушении кем‑либо требований законодательства РФ об иностранных агентах.

Вместе с тем, поправками в Кодекс об административных правонарушениях устанавливаются штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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