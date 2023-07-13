Госдума одобрила новые правила для гаражных объединений

Сегодня нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит комплексное регулирование деятельности гаражных объединений. Планируется, что новые нормы будут распространяться на граждан, собственность которых будет оформлена в рамках «гаражной амнистии».

Как пояснили авторы документа, в России «давно существуют проблемы, связанные с отсутствием комплексного нормативного правового регулирования вопросов участия объектов гаражного строительства в гражданском обороте, правового положения гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, а также прав и обязанностей их членов».

«Как результат – непонятная схема управления, проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Данный законопроект предлагает комплексное решение этих уже довольно давно существующих в российской правовой действительности проблем в специальном нормативном правовом акте», – отмечается в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что его нормы будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые будут оформлены в ходе «гаражной амнистии».

В принятом законе поясняется, что под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей.

Вводится понятие «территория гаражного назначения», то есть та, в границах которой расположены земельные участки с гаражами граждан, предоставленные или приобретенные для размещения гаражей, а также земельные участки общего назначения.

При этом отмечается, что гаражи в границах «территории гаражного назначения» могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общую крышу, фундамент и коммуникации также, как быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

В законопроекте уточняется, что под «гаражным комплексом» подразумевается здание или сооружение, предназначенное для размещения транспортных средств, с машино-местами. Также там допускается наличие нежилых помещений.

Документ также предполагает регулирование и управление общим имуществом на территории гаражного назначения или собственников машино-мест и нежилых помещений в гаражном комплексе.

При этом действие будущего закона не коснется объектов для хранения техники и оборудования госорганов, а также хранения транспорта в многоквартирном доме или на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также объектов для хранения транспорта, которые не являются объектами капитального строительства.

Напомним, в рамках «гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года гражданин может бесплатно оформить в собственность земельный участок, где расположен его гараж, если он построен до 30 декабря 2004 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»