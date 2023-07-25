Госдума в разы увеличила штрафы за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах

Нижняя палата российского парламента окончательно утвердила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагаю повышение штрафов за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Как пояснили авторы документа, нынешняя мера административного воздействия за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в виде штрафа в размере 100 рублей не приводит к снижению уровня травматизма. «Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия», – говорится в пояснительной записке.

Согласно принятым поправкам, штраф будет повышен со 100 до 500 рублей за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание будет строже: штраф составит 1500 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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