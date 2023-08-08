Путин переименовал Росалкогольрегулирование в связи с новыми табачными функциями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче функций по контролю за оборотом табака Росалкогольрегулированию, в связи с чем будет изменено название ведомства, которое теперь будет именоваться Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком.
В документе поясняется, что решение принято для «совершенствования государственного правления в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства»
Как предполагается, кабинет министров теперь должен решить оргвопросы с преобразованием ведомства.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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