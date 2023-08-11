Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю. Курс евро на Мосбирже подскочил выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года, доллар превысил 98 рублей.

По состоянию на 10:42 мск, евро достиг 108,005 рубля. Ближе к 11:00 «европеец» чуть опустился и сейчас торгуется на уровне 107,8 рубля. В это же время курс доллара поднялся – до 98,2325 рубля. Позже «американец» отступил от максимума, торгуясь вблизи уровня 98 рублей.

Стоит отметить, что сегодня официальный курс доллара составляет 97,2794 рубля, евро – 107,1563. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 32.

Как считают аналитики, без вмешательства финансовых властей ближайшее время американская валюта может превысить уровень в 100 рублей. В то же время эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

Более того, прозвучало также мнение, что нынешняя финансово-экономическая политика либеральной «гайдаровской группы» в лице глав Минфина РФ Антона Силуанова и Банка России Эльвиры Набиуллиной критически опасна для экономики и в целом государственности России и завершает передачу центра управления страной на Запад.

В Госдуме ранее заявили, что ЦБ является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

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Москва, Мария Соколова

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