Банк России назвал не обоснованной гипотезу об ослаблении курса национальной валюты из-за оттока капитала. Как заявил замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин, регулятор по-прежнему связывает падение рубля именно с ситуацией экспорта-импорта.

«Решающим фактором в ситуации с текущим ослаблением курса рубля выступает динамика экспорта и импорта, а теории о связанности наблюдающейся динамики национальной валюты со значительными капитальными операциями не обоснована», – заверил Заботкин.

По его словам, хотя экспорт и импорт в последние месяцы близки к средним значениям за первое полугодие, сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины 2022 года, а стоимостной объем импорта возрос. «Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличения сальдо текущего счета», – пояснил замглавы ЦБ РФ.

«То, что мы видим по оперативной статистике – в июне-июле сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю. Поэтому гипотезы, что изменения курса связаны с какими-то значительными операциями капитального характера, на текущий момент не очень обоснованы», – заключил Заботкин.

Стоит отметить, что сегодня на биржевых торгах курс доллара уже превысил отметку 99 рублей, евро приближается к уровню в 109 рублей.

Неправительственные эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

Более того, прозвучало также мнение, что нынешняя финансово-экономическая политика либеральной «гайдаровской группы» в лице глав Минфина РФ Антона Силуанова и Банка России Эльвиры Набиуллиной критически опасна для экономики и в целом государственности России и завершает передачу центра управления страной на Запад.

В Госдуме ранее заявили, что ЦБ является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

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Москва, Мария Соколова

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