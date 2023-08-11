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Пятница, 11 августа 2023, 17:40 мск

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Биржевой курс евро поднялся выше 109 рублей

Сегодня во второй половине дня на Мосбирже активизировался обвал рубля. В ходе торгов сначала доллар превысил отметку в 99 рублей, после чего евро стал дороже 109 рублей.

На 17:00 мск биржевой курс американской валюты на максимуме достигал отметки 99,4375 рубля. В то же время курс европейской валюты поднялся до 109,1125.

Ранее сегодня по итогам торгов на Мосбирже Банк России повысил на выходные и понедельник курс доллара до 98,2066 рубля, евро – до 107,9723.

Стоит отметить, что в Центробанке спокойно относятся к ослаблению рубля. Как сказал сегодня заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, регулятор не намерен вмешиваться в ситуацию даже при курсе доллара в 100 рублей. По его словам, рисков для финансовой стабильности нет.

Между тем, неправительственные эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство». В Госдуме ранее заявили, что ЦБ является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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