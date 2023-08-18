Глава правительства РФ утвердил праздничные и выходные дни в 2024 году

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздниках и переносе выходных дней в 2024 году. Как следует из документа, новогодние каникулы продлятся в России почти полторы недели.

«В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочие дни перенесены: с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», – говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Таким образом, как уточнили в правительстве РФ, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»