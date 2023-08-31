Аналитики ВТБ ожидают, что ключевая ставка в 12% – это надолго

Ключевая ставка Центробанка в 12% сохранится надолго – её снижения раньше середины 2024 года ожидать не следует. Такое мнение высказал заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«До тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года этого уменьшения ключевой ставки (если не произойдет чего-то экстраординарного) не случится», – сказал Пьянов (цитата по РИА «Новости»).

«Мы считаем, что этот период жизни с 12-процентной ставкой сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинного существования 11% годовых ключевой ставки Банка России», – уточнил зампред правления ВТБ.

По его словам, высокая ставка оказала давление на финансовые показатели ВТБ, в частности на прибыльность. «Мы предполагаем, что это долгий период времени, когда мы будем жить с такой высокой ключевой ставкой, мы не меняем наши годовые таргеты. Если мы раньше в своей коммуникации допускали, что можем превысить 400 млрд рублей цели по чистой прибыли, то этот апсайд над 400 млрд рублей решение совета директоров Банка России немножко подрезало», – заявил Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).

По его оценке, повышение ключевой ставки скажется на прибыли группы уже в сентябре. «Начиная с сентября, мы предполагаем, что нормальная чистая прибыль из-за реализации процентного риска, прежде всего в розничном бизнесе по накопленным активам, по которым невозможно перенести увеличение стоимости фондирования, будет давить на чистую прибыль группы и нормальная чистая прибыль будет начинаться не с цифры 3 в терминах десятков, как сейчас в месяц, а с цифры 2, то есть будет 20 плюс миллиардов рублей в месяц нормальная чистая прибыль», – пояснил зампред правления ВТБ.

Напомним, Банк России 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5% – до 12% годовых на фоне резкой девальвации рубля. Позже регулятор допустил её дальнейшее увеличение в случае усиления проинфляционных рисков.

Неправительственные эксперты считают такое решение неэффективным. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ и спровоцирует рост инфляции.

Вместе с тем в Госдуме вновь заявили необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова. При этом лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал Банк России крупнейшим иноагентом в РФ, который выполняет западный план по обвалу российской нацвалюты для создания условий обнищания россиян. «Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса», – подчеркивал политик.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»