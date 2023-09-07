В Ереване решили не замечать напряженность в отношениях с Москвой

Напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой не существует. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Напряженности нет, есть вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке», – цитирует его слова ТАСС. Ованнисян также уточнил, что «Армения критикует ОДКБ, однако вопрос выхода из организации не стоит на повестке».

Вместе с тем глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян объяснил совместные военные учения с США, которые пройдут с 11 по 20 сентября, углублением отношений двух стран.

«Решение о проведении учений с США – это суверенное решение Армении. Я понимаю, что различные стороны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство. Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений», – сказал Ханданян (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в последние дни в Ереване несколько раз критически высказывались в адрес Москвы, в том числе о выполнении российскими миротворцами своих функций.

Накануне Ереван объявил, что с 11 по 20 сентября в Армении пройдут совместные военные учения с США с целью повышения уровня оперативной совместимости при выполнении миротворческих миссий. В январе Пашинян назвал нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году. При этом в понедельник, 4 сентября, глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в Североатлантический альянс.

В конце прошлой недели премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал серьезные претензии в адрес российских миротворческих сил, якобы не выполняющих обязательства по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха, и обвинил Россию в уходе из региона. При этом он назвал зависимость Еревана от РФ в сфере безопасности стратегической ошибкой.

В МИД России заявили о неприемлемости такой риторики Еревана. В Кремле высказали настороженность по поводу совместных военных учений Армении и США.

Еще одной проблемной точкой в российско-армянских отношениях стало решение Еревана признать статус международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Москве заявили, что ждут по этому поводу официальных разъяснений Армении.

Ереван, Светлана Антонова

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