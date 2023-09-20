Коронавирус в Москве: заболеваемость на уровне 700 человек в день

В Москве нынешний уровень заболеваемости коронавирусом в восемь раз меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, в среднем в день заболевают около 700 человек.

«Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%», – уточнила она.

При этом Ракова обратила внимание, что в структуре заболеваемости в Москве коронавирус составляет в общей сложности 20%, а доминирует – риновирус. На долю гриппа приходится менее 1% пациентов.

«На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% – грипп, он только приходит в наш город», – пояснила Ракова.

Москва, Светлана Антонова

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