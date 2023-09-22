«Зачем Путину такие министры?» Котяков рискует покинуть правительство первым

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков может одним из первых покинуть правительство после президентских выборов в марте 2024 года. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя прошедшее накануне заседание Госсовета по развитию рынка труда.

«Сдается, что министр труда Котяков – один из первых кандидатов на вылет из правительства после президентских выборов. На заседании Госсовета по развитию рынка труда Котяков заявил, что к 2030 г. кадровая потребность экономики составит 73,6 млн рабочих мест, что на 2,4 млн работников больше, чем на конец 2022 г. «Критически важным вызовом для системы образования и занятости становится недопущение неудовлетворенного спроса на труд», – подчеркнул он. И все. Какие должны быть решения, министр не уточнил. Просто проблема и все. Как будто на Госсовете выступил руководитель НИИ труда или профессор из Вышки», – пояснил Кричевский в своем телеграм-канале.

При этом эксперт подчеркнул, что единственным, кто на Госсовете выступил с конкретикой, был президент РФ Владимир Путин. «Он сказал, что системной задачей «в горизонте текущего десятилетия» становится переход к высоким зарплатам. Тут бы министру подсуетиться и сказать, как он видит этот переход. Но нет», – отметил Кричевский.

«Пока одни члены правительства, пусть иногда неуклюже, проблемы решают (например, меры по стабилизации курса), другие по привычке проблемы лишь обозначают. Ну и зачем Путину такие министры?» – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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