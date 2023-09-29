ФАС возбудила первые дела о завышении цен на автомобильное топливо

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявили в нескольких регионах признаки нарушения закона о защите конкуренции при торговле автомобильным топливом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, белгородское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Осколнефтеснаб», Ростовское УФАС России – OOO «Газпромнефть-Региональные продажи». Ставропольское УФАС России возбудило два дела в отношении ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм». «Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», – пояснили в ведомстве.

Вместе с тем Краснодарское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Дагестанское УФАС России возбудило дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности.

«Президент Ассоциации координировал деятельность ее членов – владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо», – уточнили в ФАС.

Напомним, в летние месяцы биржевая стоимость бензина и дизтоплива в России постоянно росла, устанавливая новые рекорды. Подорожание продолжилось и в сентябре, в том числе на автозаправках. В начале сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Тогда же председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин поставил вопрос о целенаправленном подрыве основ безопасности страны.

Правительство РФ 21 сентября в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке ввело временное ограничение на его экспорт. Чуть раньше были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд аграриев с оперативной корректировкой объемов.

На текущей неделе на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил правительству более оперативно реагировать на рост цен на автомобильное топливо. По его словам, несмотря на принятые меры в регионах продолжает повышаться розничная стоимость ГСМ.

Москва, Анастасия Смирнова

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