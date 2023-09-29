Перспектива после выборов президента: правительство РФ хочет повысить акцизы на вино в три раза

Сегодня правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, касающиеся алкогольной продукции. Согласно документу, почти сразу после президентских выборов акциз на вино планируется увеличить в три раза.

В частности, кабинет министров предлагает с 1 мая и до конца 2024 года установить в размере 108 рублей за литр ставку акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. До внесения законопроекта этот показатель планировался на уровне 36 рублей за литр. В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки с 1 мая 2024-го может вырасти вместо ранее планируемых 47 рублей до 141 рубля за литр. В текущем году он составляет 45 рублей.

Ставка акциза на игристые вина может подорожать с нынешних 45 рублей и планировавшихся в 2024 году – 47 рублей до 141 рубля за литр.

Москва, Мария Соколова

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