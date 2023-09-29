российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 сентября 2023, 18:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Перспектива после выборов президента: правительство РФ хочет повысить акцизы на вино в три раза

Сегодня правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, касающиеся алкогольной продукции. Согласно документу, почти сразу после президентских выборов акциз на вино планируется увеличить в три раза.

В частности, кабинет министров предлагает с 1 мая и до конца 2024 года установить в размере 108 рублей за литр ставку акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. До внесения законопроекта этот показатель планировался на уровне 36 рублей за литр. В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки с 1 мая 2024-го может вырасти вместо ранее планируемых 47 рублей до 141 рубля за литр. В текущем году он составляет 45 рублей.

Ставка акциза на игристые вина может подорожать с нынешних 45 рублей и планировавшихся в 2024 году – 47 рублей до 141 рубля за литр.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Правительство РФ внесло в Госдуму дефицитный проект федерального бюджета / «Кроме вреда, пока ничего не приносит»: в Госдуме назвали главную причину роста цен на бензин / «Мы же знаем, из-за чего это происходит…» Путин устроил выволочку правительству РФ за рост цен на автомобильное топливо / ФАС: более 100 торговых сетей согласились сдерживать наценки на продукты / «Чистая профанация»: в Госдуме назвали планы минэкономразвития и действия ЦБ РФ угрозой территориальной целостности РФ / Кто из министров вредит развитию России? Кандидаты на вылет / «Абсолютно ложная политика, которая приведет к поражению»: Зюганов вновь обрушился с критикой на Центробанк и Минфин / «Это что такое вообще?» В Госдуме раскритиковали проект федерального бюджета-2024

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Екатеринбург, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,