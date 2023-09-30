Вице-премьер Новак отчитался о снижении цен на автомобильное топливо

Стоимость автомобильного топлива снизилась в оптовом сегменте, что уже отразилось на мелком опте, что привело к падению цен на бензин и дизель для аграриев. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментарий которого для программы «Москва. Кремль. Путин» приводится в телеграм-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Как сказал Новак, уже появился положительный эффект после введения запрета на экспорт нефтепродуктов. «Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензин от 16 до 20%. Это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и производителей сельхозтоваров», – уточнил вице-премьер.

Напомним, в летние месяцы биржевая стоимость бензина и дизтоплива в России постоянно росла, устанавливая новые рекорды. Подорожание продолжилось и в сентябре, в том числе на автозаправках. В начале сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Тогда же председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин поставил вопрос о целенаправленном подрыве основ безопасности страны.

Правительство РФ 21 сентября в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке ввело временное ограничение на его экспорт. Чуть раньше были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд аграриев с оперативной корректировкой объемов.

На текущей неделе на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил правительству более оперативно реагировать на рост цен на автомобильное топливо. По его словам, несмотря на принятые меры, в регионах продолжает повышаться розничная стоимость ГСМ.

Москва, Светлана Антонова

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