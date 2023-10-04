Минфин сообщил о недополучении Россией более 100 млрд рублей нефтегазовых доходов в сентябре

Россия по итогам сентября недополучила 114,76 млрд рублей нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

При этом в минфине уточнили, что в этих условиях совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей. «Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд руб», – отметили в министерстве.

Минфин также уточнил, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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