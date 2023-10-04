Банк России вновь повысил официальные курсы доллара и евро

Сегодня Банк России вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют. Завтра доллар будет стоить 99,4555 (+19 копеек), евро – 104,3024 (+24 копейки).

Очередная волна ослабления рубля началась в понедельник, когда доллар превысил уровень 99 рублей. Накануне «американец» подорожал до 100 рублей в первые с 14 августа, после чего Банк России 15 августа решил стабилизировать валютный рынок с помощью резкого повышения ключевой ставки до 12% годовых.

Неправительственные эксперты сразу же отметили неэффективность этого решения ЦБ. По их оценке, таким образом невозможно остановить девальвацию рубля, но при этом вероятно повышение инфляции, с которой как раз и борется Центробанк. При этом многие экономисты считают, что ослабление рубля было спровоцировано искусственно.

Ранее в Госдуме депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заявлял, что Банк России во главе с Набиуллиной добился того, чего не смог коллективный Запад своими санкциями.

Москва, Светлана Антонова

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