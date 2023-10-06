Правительство РФ отложит поставки Ил-114-300 на три года

Министерство транспорта России предлагает перенести коммерческие поставки трех самолетов Ил-114-300 с 2023 года на 2026 год. Ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства. В качестве причины переноса указывается выполнение авиапроизводителями заказов для Минобороны и «иных обстоятельств непреодолимой силы».

«В связи с произошедшим 17 августа 2021 года происшествием с опытным ‎экземпляром легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, оснащенного двигателем ТВ7-117СТ… ПАО «Ил» не имеет возможности проводить мероприятия по сертификации модернизированного воздушного судна Ил-114-300… предлагается перенести срок поставки воздушных судов на 2026 год», – говорится в пояснительной записке к документу, которую цитирует «Прайм».

«Остановка летных испытаний и сертификационных работ составляет около двух лет, что оказывает прямое влияние на возможность продолжения опытно-конструкторских работ, изготовление самолетов и их поставку в срок, предусмотренный контрактом», – отмечается в пояснении.

В подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. При выполнении испытательного полёта самолет загорелся и упал. Погибли два летчика и бортинженер.

Пассажирский самолет Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях.

Москва, Светлана Антонова

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