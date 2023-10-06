Официальный курс доллара стал дороже 100 рублей

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют на выходные понедельник. Доллар будет стоить 100,4911 рубля, евро – 106,0100.

Сегодня в ходе торгов на Мосбирже курс «американца» поднимался до 101,5 рубля. В то же время курс «европейца» приблизился к отметке в 107 рублей, поднявшись до 106,92.

Заслуженный экономист России, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников ранее высказал мнение, что курс доллара уже в ближайшее время может подняться до 130 рублей.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты. 15 сентября Банк России ещё больше увеличил ключевую ставку – до 13%.

Неправительственные эксперты сразу же отметили неэффективность этого решения ЦБ. По их оценке, таким образом невозможно остановить девальвацию рубля, но при этом вероятно повышение инфляции, с которой как раз и борется Центробанк. При этом многие экономисты считают, что ослабление рубля было спровоцировано искусственно.

Ранее в Госдуме депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Москва, Светлана Антонова

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