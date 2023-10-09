Девальвация: Банк России снова повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил на завтра, 10 октября, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар будет стоить 101,36 рубля (87 копеек), евро – 107,03 рубля (+1,02 рубля).

Как сообщал «Новый День», сегодня по второй половине дня российский рубль возобновил падение по отношению к американской и европейской валютам. На Мосбирже курс доллара превысил отметку в 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Евро стал дороже 108 рублей впервые с 15 августа. Курс «американца» подскочил102,3450 рубля, «европейца» – 108,0325.

Заслуженный экономист России, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников ранее высказал мнение, что курс доллара уже в ближайшее время может подняться до 130 рублей.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты. 15 сентября Банк России ещё больше увеличил ключевую ставку – до 13%.

Неправительственные эксперты сразу же отметили неэффективность этого решения ЦБ. По их оценке, таким образом невозможно остановить девальвацию рубля, но при этом вероятно повышение инфляции, с которой как раз и борется Центробанк. При этом многие экономисты считают, что ослабление рубля было спровоцировано искусственно.

Ранее в Госдуме депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Москва, Светлана Антонова

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