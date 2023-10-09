Вопрос больше, чем ответов: конфликт Палестины и Израиля грозит обернуться непредсказуемыми последствиями

Прогнозировать развитие палестино-израильского конфликта очень сложно на фоне отсутствия ответов по всем ключевым вопросам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Людмила Самарская сегодня на «круглом столе» в Москве. По ее оценке, ситуация в регионе крайне динамичная и нестабильная.

«В перспективе возможны несколько сценариев. Сейчас прогнозировать очень сложно, потому что ситуация крайне динамичная и крайне нестабильная. Есть сценарий наземной операции потенциально. Он несет множество рисков. Да, о нем сейчас говорят, как о наиболее вероятном варианте, но не факт, что это действительно произойдет, что Израиль действительно начнет это делать, потому что это может быть очень надолго и это будет стоить множества жизней и ресурсов», – пояснила Самарская.

При этом эксперт уточнила, что такой сценарий находится под большим вопросом еще и потому, «не совсем понятно, как это заканчивать. «Даже если будет стратегия входа, не совсем понятно, будет ли стратегия выхода. Израиль не случайно вышел из Газы в 2000-х годах, потому что это было сопряжено с риском для безопасности. Да, это породило новые риски в сфере безопасности, но будет ли Израиль готов к тому, чтобы вернуться к тому, что было до 2000-х годов, не совсем понятно», – отметила она.

Самарская также обратила внимание на открытые вопросы и при другом сценарии развития событий. «Если он (Израиль) ограничится только воздушными ударами, опять же вопрос: каким образом он достигнет цели, и в чем собственно, будут его цели? Заявлять целью ликвидацию ХАМАС* (организация признана в РФ террористической и запрещена), по крайней мере, ликвидацию их управления там, но вопрос будет стоять очень остро. А что делать с этой территорией дальше? Если Израиль не входит, остается вопрос: чей контроль, палестинской администрации? Теоретически это возможно, а как это сделать, тоже не совсем понятно. Контроль израильский? Но опять же, будет ли он к этому готов и что он будет делать с населением? То есть, это будет состояние оккупации? Вопрос прав населения в таком случае встает очень остро, и вряд ли Израиль будет готов предоставить им гражданство и равные права с израильтянами», – полагает эксперт.

«Ситуация очень сложная, ее очень сложно прогнозировать. Не совсем понятно, в какие сроки это может закончиться и каким именно образом», – заключила Самарская.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября палестинское движение ХАМАС* атаковало Израиль. Правительство Израиля официально объявило состояние войны. По последним данным, погибло более 1100 человек.

В МИД РФ сообщили о подготовке эвакуации россиян из Израиля и Палестины и призвал их соблюдать осторожность, не ходить в людные места и не приближаться к военным объектам. По последним данным, четверо россиян считаются пропавшими без вести.

* организация признана в РФ террористической и запрещена

Москва, Мария Соколова

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