Палестино-израильский конфликт: США теряют позиции на Ближнем Востоке

Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта является яркой иллюстрацией изменения баланса сил в регионе с ослаблением позиций США. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, окончательное урегулирование этой проблемы зависит от решения украинского вопроса, а его отсутствие будет бомбой замедленного действия для Израиля.

«В июле прошлого года президент США Джо Байден приезжал в Саудовскую Аравию на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Там были вопросы по поводу увеличения производства нефти, но, в том числе, был вопрос, который давно будируется со стороны США – о создании так называемого арабского НАТО… После восстановления отношений между Саудовской Аравией и Ираном этот план рухнул полностью, изменился баланс сил. То есть – усиление Китая безусловное, тенденция к консолидации арабо-мусульманского мира, что сейчас мы наблюдаем. Это усиление роли и влияния Сирии, поскольку Сирия вернулась в Лигу арабских государств… Эта ситуация изменила баланс сил в регионе в позитивном плане для арабо-мусульманских государств. Усиление консолидации арабо-мусульманского мира, и ослабление позиций США безусловно», – полагает Долгов.

В этой связи эксперт подчеркнул, что атака ХАМАС* (организация признана в РФ террористической и запрещена) на территорию Израиля произошла в русле этой консолидации арабо-мусульманского мира, повышения роли Сирии, которая фактически становится региональным центром силы на Ближнем Востоке. «Безусловно, без решения палестинской проблемы невозможен мир на Ближнем Востоке. Но решить палестинскую проблему очень сложно. Начнем с того, что нет единства в палестинском национальном движении. Есть движение ХАМАС* – это религиозное, исламистское движение. Есть Западный берег реки Иордан, где руководит Махмуд Аббас, и где движение ФАТХ руководит этой территорией фактически. Возможно, эта операция ХАМАС* как-то подвигнет все палестинские организации на большую тенденцию к соединению своих интересов, к единству», – отметил он.

«Конечно, будет военная операция широкомасштабная со стороны Израиля и будут удары по сектору Газа. Наиболее радикальные эксперты предлагают уничтожить ХАМАС*, стереть его с лица земли как таковое в секторе Газа, но для этого нужно будет уничтожить достаточно большое количество и мирных жителей. Думаю, в принципе это возможно, но вряд ли это допустят все те арабские страны, которые стоят за нахождением мирных путей урегулирования этого конфликта, и Иран, который поддерживает палестинское национальное движение. Другое дело, как США будут на это реагировать. Их авианосная группа сейчас в регионе. И Китай – его роль усилилась многократно на Ближнем Востоке, это фактически страна, которая имеет и военно-политическое, и экономическое влияние на все страны региона. Эта ситуация не способствует тому, чтобы Израилю дали США, прежде всего, такую дорогу открытую, картбланш на проведение операции по уничтожению движения ХАМАС* как такового», – полагает эксперт.

По мнению Долгова, вариант действий Израиля по примеру всех предыдущих конфликтов с нанесением ударов и зачисткой территорий приведет «к минимизации конфликта». «Но это опять же бомба замедленного действия, поскольку для того, чтобы решить радикально с точки зрения Израиля этот вопрос, нужна первая позиция с уничтожением движения ХАМАС* как такового. Но это тоже палка о двух концах – даже если это удастся сделать, это будут колоссальные жертвы среди мирного населения сектора Газа, возможно, и других регионов. И возможен и ответ соответствующий со стороны «Хезболла» и других радикальных исламистских организаций, которые базируются не в секторе Газа. Но все-таки, думаю, не будет вот этого тотального уничтожения Сектора Газа и движения ХАМАС*, но будет длительная военная операция Израиля, но в конце концов она закончится также как предыдущие обострения палестино-израильского конфликта», – считает он.

Как полагает эксперт, на фоне обострения палестино-израильского конфликта украинский вопрос уйдет из международной повестки дня. «Я общаюсь с арабскими журналистами, и когда заходит вопрос о международной политике и кризисах, то вот это выжидание того, что произойдет на Украине, оно присутствует. То есть, и арабские страны, которые дружественно относятся к России, и Алжир, и Египет, но все они выжидают, чем закончится украинский кризис. Это самая главная болевая точка сейчас в глобальной политике, международных отношениях, от решения которой в той или иной степени зависит, в том числе и нынешний палестино-израильский конфликт», – заключил Долгов.

Москва, Мария Соколова

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