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Среда, 11 октября 2023, 16:52 мск

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Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро полностью восстановлено

Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро полностью восстановлено и введено в график. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. По данным департамента транспорта Москвы, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В результате ЧП травмы получили пять человек.

Причиной аварии стала грубая ошибка машиниста состава, следовавшего без пассажиров.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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