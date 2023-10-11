Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро полностью восстановлено и введено в график. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. По данным департамента транспорта Москвы, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В результате ЧП травмы получили пять человек.

Причиной аварии стала грубая ошибка машиниста состава, следовавшего без пассажиров.

Москва, Светлана Антонова

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