В Госдуме от Набиуллиной ждут конкретных имен виновных в девальвации рубля и «заморозке» средств ФНБ

Кто персонально в Банке России ответит за девальвацию рубля и рост цен на, а также за невозврат средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были заморожены недружественными государствами? Получить ответы на эти вопросы планирует депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, на котором глава Центробанка Эльвира Набиуллина будет представлять новых членов Совета директоров.

«У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Несмотря на то, что мы неоднократно говорили, что нельзя хранить средства за границей, тем не менее, Минфин и ЦБ разместили наши с вами доходы за границей и бОльшая их часть была арестована. Я неоднократно писала в ЦБ и получила не совсем внятные ответы на мой вопрос: что делается для того, чтобы денежные средства были возвращены в нашу страну? В итоге, что ответил ЦБ? Что ведется поиск юристов. Но хочу отметить, что ряд олигархов уже смогли найти юристов и через суд вернуть свои денежные средства. Получается, что олигархи у нас могут найти юристов и отсудить свои финансы, а у ЦБ вернуть наши денежные средства не получается», – констатировала Глазкова.

При этом парламентарий обратила внимание, что закон о Центробанке на сегодняшний день не работает в полной мере. «Мы, законодатели, принимаем законы, чтобы они работали. Так вот статья третья закона о ЦБ говорит, что ЦБ должен заботиться о национальной валюте, о нашем рубле. На практике мы видим, что за 10 лет рубль упал порядка в 3 раза и с прошлого года обесценение произошло в 2 раза. В итоге выросли цены на все продукты, на бензин», – подчеркнула она.

«Кто за это понесет конкретную ответственность? Почему не работают законы? Кто за это ответит? Хочу получить все эти ответы от главы ЦБ Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны», – отметила Глазкова.

Москва, Мария Соколова

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