Госдума утвердила членов совета директоров Центробанка

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла семь постановлений о назначении на должности членов совета директоров Центробанка, в том числе новых кандидатов – директора Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову, начальника Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ Ларису Павлову.

Также Госдума поддержала продление срока полномочий в качестве членов совета директоров первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда ЦБ Алексея Гузнова, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты и советника главы ЦБ Алексея Симановского.

Стоит отметить, что при рассмотрении кандидатур было сокращено время для вопросов депутатов, в результате чего парламентарии не успели поинтересоваться именами виновных в девальвации рубля, росте цен и «заморозке» Западом средств Фонда национального благосостояния.

Москва, Светлана Антонова

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