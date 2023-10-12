Госдума разрешила губернаторам увольнять выбранных глав местного самоуправления

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который дает право губернатору снимать с должности избранных населением глав муниципалитетов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд депутатов не поддержали документ, назвав его движением в сторону однопартийности при снижении качества управления на фоне отсутствия понимания, какой должна быть система местного самоуправления в стране.

В частности, замглавы комитета Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов обратил внимание, что, сворачивая «показавшую себя во многом неэффективной систему местного самоуправления», Госдума не обсудила, какой будет новая система. «Что мы хотим взамен создать? Вот это мы с вами не обсудили. Конечно, нужна управляемость, чтобы у губернатора была власть, чтобы он мог вмешаться, потому что к нему приходят люди и говорят: доколе это терпеть, глава бестолковый, ничего не делает, занимается не тем... И нужно бы вмешаться, и так далее. Но у нас с вами обычно получается в крайность все… Закончится чем? «Чего изволите» будет. «Ты – начальник, я – дурак» – вот таких будем подбирать глав. А кто будет что-то поперек говорить губернатору, или как-то может быть на что-то указывать, наверное, его проще в бараний рог скрутить», – отметил парламентарий.

«Предыдущая система местного самоуправления, которую мы сейчас вами демонтируем, она соответствовала какой-то политической системе в целом. А сейчас-то мы с вами что строим? Уже сейчас заканчивается все это на выборах чем? Оппозиции-то не будет, потому что глава будет делать то, что ему скажет губернатор. Он скажет: я вас, главы, буду оценивать так, как проголосуют граждане за меня на выборах губернатора. Это сплошь и рядом на всех выборах уже происходит. А сейчас вы еще даете им дополнительные полномочия», – подчеркнул Кузнецов.

В этой связи депутат также отметил, что «жесткая губернаторская власть– это эффективный инструмент, но он рискованный». «Эта мера должна сопровождаться разными страховочными институтами. В моем понимании, было правильно, если бы все-таки через суд отстранялся глава, чтобы у него хоть какая-то защищенность была. Пускай губернатор выходит в суд, выводит определенную систему доказательств и так далее. Это была бы более защищенная история», – полагает он.

«А где здесь глас народа? Раз вы его отстраняете без участия людей, так и назначайте без их участия, берите полностью ответственность на себя. И мы к чему опять придем? К однопартийной системе – мы одни берем на себя ответственность, а те, кто не с нами, значит, ищите себе другое место применения. Мы с вами, коллеги, это все проходили», – констатировал Кузнецов.

По его мнению, этот законопроект «еще больше ухудшит кадровую политику на уровне местного самоуправления». «Она ещё более ухудшится, потому что транслирование лояльности на уровень главы города будет дальше продолжаться. Он будет точно так же собирать себе лояльную команду, которую он может назначить и отстранить. И здесь должны быть законодательные ограничения. Мы об этом говорили уже. К сожалению, пока эта работа не ведется в Госдуме. Был законопроект, который на уровне региональной власти выставлял какие-то кадровые ограничения более подробные, чтобы профессионально оценивать тех, кого назначают. На уровне муниципалитетов этих ограничений нет. Я приводил примеры: коммуналкой управляют бывшие сотрудники правоохранительных органов, образованием финансисты управляют, и так далее. Главное лояльность главе», – заявил парламентарий.

«Вот эти вопросы, если мы не затронем, мы не изменим ситуацию управляемости в нашей стране. Не появятся ни планы развития этих малых территорий, ни профессиональное их исполнение. Дискуссия просто отодвинута, её не было этой дискуссии. Давайте мы это сделаем, обсудим тот образ будущего в плане организации местного самоуправления, что мы хотим построить в нашей стране», – заключил Кузнецов.

Тем не менее законопроект был принят в первом чтении. Документ, в частности, наделяет губернатора полномочиями снимать с должности глав муниципалитетов, если через месяц после вынесения им выговора его причины не были устранены. Планируется также, что губернаторы смогут выносить предупреждение и объявлять выговор главе муниципального образования или местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение их обязанностей. Сейчас такие нормы в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» не прописаны.

Москва, Мария Соколова

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