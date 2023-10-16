«Мощный выстрел…» В Кремле анонсировали переговоры Путина с лидерами Израиля и Палестины

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет серию телефонных разговоров, в том числе, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Сегодня у нас, можно сказать, такой «мощный выстрел»: пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии [Башаром Асадом] и с президентом Ирана [Эбрахимом Раиси]. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта – [Абдель Фаттахом] ас-Сиси, Палестины – Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», – сказал Ушаков, слова которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Путин «внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта». «Все вопросы, связанные с этим конфликтом, находятся в центре внимания президента», – подчеркнул Ушаков.

По его словам, Москва выступает за немедленное прекращение огня и начало переговоров. «Мы считаем, что главное сейчас, в данной обстановке, немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования. Ближневосточный конфликт носит застарелый характер, но сейчас нужно предпринимать активные, резкие шаги, с тем чтобы прекратить это обострение, которое носит беспрецедентный характер», – сказал он.

Как пояснил Ушаков, переговоры по ближневосточному урегулированию должны служить реализации принципа двух государств. «Мы считали и считаем, что целью любых мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств, которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это государство существовало бы в мире и безопасности с Израилем», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

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