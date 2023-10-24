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Суббота, 28 октября 2023, 02:33 мск

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Израиль приостановил выдачу виз репатриантам из России

Посольство Израиля в Москве объявило о приостановке выдачи виз репатриантов. Об этом говорится в сообщении в официальных аккаунтах диппредставительства в социальных сетях.

«Отдел репатриации приостанавливает приём посетителей на выдачу виз репатриантов до 27 октября 2023 года. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте и в социальных сетях посольства», – уточнили в израильской дипмиссии.

Консульский отдел работает без изменений, добавили в посольстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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