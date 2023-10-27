«Эту войну начал Запад»: представитель ХАМАС раскрыл детали переговоров в Москве

Представители палестинского движения ХАМАС обсудили в Москве будущее ближневосточного региона, отличное от того, «которое рисуют США». Об этом заявил член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук в интервью РИА «Новости».

«Мы приехали в Москву по приглашению МИД России... Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», – сказал Абу Марзук.

По его словам, приглашение в адрес ХАМАС посетить Москву в период конфликта «стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведет войну за справедливость».

«Эту войну начал Запад, Америка, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам», – подчеркнул представитель ХАМАС.

По его словам, движение относится к запросу России об освобождении заложников с гражданством РФ из сектора Газа «более положительно и внимательно», чем к другим «Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», – сказал Абу Марзук, подчеркнув, что ХАМАС рассматривает удерживаемых заложников в первую очередь как израильтян, а не как граждан тех стран, откуда они прибыли.

«Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас – израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», – пояснил представитель ХАМАС.

Москва, Светлана Антонова

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