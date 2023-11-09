«Угроза геноцида»: МИД России жестко отреагировал на готовность Израиля применить ядерное оружие

Провокационные заявления Израиля при поддержке США являются недопустимыми, поскольку речь идет фактически о геноциде палестинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание израильского министра по делам наследия Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей сектора Газа. По оценке российской дипломатии, такие слова демонстрируют вседозволенность Израиля и ставят вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида? Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учётом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается «коллективным Западом» «единственной демократией на Ближнем Востоке», что, по-видимому, должно подразумевать его полную и безоговорочную правоту в любой ситуации», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что такие заявления не только подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, но и демонстрируют готовность его применения «в совершенно неадекватных сценариях». «Это серьёзнейший повод задуматься, куда может завести экстремистски настроенных представителей Израиля осознание своей вседозволенности в условиях практически неограниченного покровительства со стороны Запада», – заявила она.

«В целом всё более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ и средств его доставки. Прогресс на данном направлении, напомним, систематически «торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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