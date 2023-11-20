Рост цен, девальвация и сокращение кредитов: ЦБ повысит ключевую ставку минимум до 16%

Продолжающийся рост инфляции подтолкнет Банк России к дальнейшему повышению ключевой ставки до 16%, а возможное снижение цен на нефть ускорит девальвацию рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, параллельно с этим ЦБ может отбить желание у банков давать кредиты, а также ужесточить правила выдачи льготной ипотеки.

В частности, управляющий активами инвестиционной компании Дмитрий Михеев обратил внимание, что несмотря на последнее повышение ключевой ставки ЦБ сразу на 2% инфляция уже достигла 7,25%. «У Центробанка, по сути, один инструмент только – это повышение ставки. И, скорее всего, с учетом роста инфляции и роста экономики придется повышать ставку на очередном заседании на 1 базисный пункт, как минимум. То есть мы увидим с вами порядка 16%», – полагает он.

Как пояснил эксперт, ЦБ пытается занизить потребление, главным фактором которого является рекордный рост расходов бюджета. «Навряд ли они (правительство) будут какие-то сокращения здесь делать. Также курс рубля влияет. И, скорее всего, если котировки нефти будут падать, то правительству будет необходимо ослаблять курс рубля, чтобы как-то обеспечивать бюджет, что тоже вызывает определенные инфляционные риски в России», – отметил Михеев.

В свою очередь экономист Денис Ракша напомнил про ещё один инструмент регулирования ЦБ – меры макропруденциального регулирования. «У любого кредита есть две стороны – заемщик и кредитор. Если повышением ставки ЦБ отбивает у заемщиков охоту брать кредиты на невыгодных условиях, то мерами макропруденциального регулирования ЦБ отбивает у кредиторов желание давать деньги в долг. Это меры регулирования банковского сектора, с помощью которых ЦБ сокращает желание и возможности банков выдавать кредиты. Это норма резервирования, прямые нормы регулирования по объемам выдачи и всякие другие хитрости, с помощью которых ЦБ фактически либо делает для банков менее выгодным выдачу кредитов для определенных категорий заемщиков, либо впрямую запрещает выдавать кредитов больше в месяц, чем ему хочется», – уточнил он.

«Кроме того, ЦБ в последнее время предложил новые меры регулирования льготных ипотечных кредитов, дифференцированную по регионам ставку. Грубо говоря, в Москве и Московской области ставка по ипотеке будет выше, чем в Кемеровской области или Омской. Таким образом ЦБ будет пытаться «остудить» спрос на ипотеку в тех регионах, где он наиболее высок. На ипотечные кредиты приходится почти половина всех кредитов. Общий объем кредитов населения превысил уже 32 трлн рублей, и растет он в этом году с темпом 18-20 годовых. Это очень высокий темп. Задача ЦБ этот темп снизить до приемлемых 10%, может быть, ниже», – подчеркнул эксперт.

При этом экономист добавил, что не только Центробанк занимается борьбой с инфляцией. «Правительство одной рукой увеличивает бюджетные расходы, но другими руками оно тоже пытается бороться с инфляцией, например, участвуя в непрямом регулировании цен. Это ненормативное регулирование, когда выпускается постановление правительства о регулировании цен на определенные товары и товары для определенных категорий населения, а это такие понятийные вещи, когда профильное министерство, например, Минпромторг вызывает к себе на совещание представителей торговых сетей и говорит, что-то нужно сделать с ценами – у нас Новый год на носу, выборы через четыре месяца, поработайте с поставщиками и сами не задирайте наценки», – подытожил Ракша.

Москва, Мария Соколова

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