«Нас ожидают большие-большие перемены»: инициатива с законом о русском народе является подготовкой «почвы» к будущим преобразованиям

Предложение депутата Госдумы от «Единой России» Бийсултана Хамзаева о необходимости принятия федерального закона о русском народе является подготовкой общественного мнения к будущим переменам. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, реальные преобразования можно ожидать после президентских выборов в марте 2024 года.

«Сейчас идет прощупывание идеологической почвы, потому что СВО и конфликт с Западом нам показывает, что дороги у нас нет к западным ценностям. Да и вообще в той ситуации, в которой сейчас находится мировая экономика, думаю, что того западного мира и европейского, и даже американского не будет. Можем посмотреть на примере Аргентины с вновь избранным президентом, который хотел ликвидировать Центробанк, перейти на доллар и, соответственно, выйти из БРИКС. Вот он сейчас об этом передумал уже после того, как съездил в США. Уже и [экс-президент США Дональд] Трамп туда летит, как представитель Америки, а он был как раз идеолог основ регионализма. В свете этой тенденции можно констатировать, что Россия в СВО отвоевала себе роль мощного регионального центра», – пояснил Неживой.

Политолог также обратил внимание, что в России на этом фоне после президентских выборов в марте будущего года возможны кардинальные изменения, которые могут коснуться, в том числе, госкорпораций. «По объединенной судостроительной корпорации это мы уже видим, что там сейчас идут перемены. Создан африканский корпус, потому что Африка – это поле для четвертой научно-технической революции, нового технологического уклада. Все эти вещи, вот то, что [глава Следственного комитета РФ] Александр Бастрыкин сказал, что должен быть идеологический элемент, что появляются сейчас предложения ввести понятие о русском народе – это всё признаки будущих изменений, нового времени и регионального мира», – уточнил он.

«Все будет разбито на несколько региональных мощных центров, которые между собой будут конкурировать. Соответственно, российская элита уже туда начала встраиваться. И она ищет базис, на котором будет зиждиться новая роль России. Европейские ценности, роль национального департамента глобальных корпораций уже в прошлом», – подчеркнул политолог.

При этом Неживой полагает, что появление подобных инициатив является пока лишь прощупыванием общественного мнения накануне президентских выборов, которые повлекут изменения в российской элите. «Это определенное прощупывание общественного мнения, подготовка так же, как заявление Бастрыкина. Сейчас основная тема для элиты – это март, пройти президентские выборы. А дальше нас ожидают большие-большие перемены наконец-то, которые анонсировались, про которые многие говорили столько времени. Вот мы к ним идем», – считает он.

«Будет новый мир, и в этот мир попадут не все, в том числе, и из нашей российский элиты. Мы видим уже сигналы. Когда к чему-то двигаешься, всегда видны какие-то признаки того, к чему двигаешься. Вот это признаки», – заключил Неживой.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

В интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РИА «Новый День» заявил, что инициатива Хамзаева оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению на фоне закачки в РФ мигрантов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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