В чьих интересах Набиуллина активничает? Главу Центробанка предложили отправить на пенсию

Спекулятивная политика, которую проводит Банк России во главе с Эльвирой Набиуллиной, не отвечает интересам России. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его оценке, сегодня регулятор не в состоянии регулировать курс рубля и навести порядок на валютном рынке.

«Стабилизация курса (рубля) произошла не в результате истеричного повышения ставки ЦБ, а по итогам закулисных (понятийных) договоренностей ключевых акторов российской экономики. ЦБ к ним не имеет никакого отношения. Сомневаетесь? Сопоставьте даты повышений ставки и начало периода, когда «все успокоилось», – пояснил Кричевский в своём телеграм-канале.

По его оценке, меры по закрытию отчетов ряда крупных компаний, которые поддержал глава государства после введения обязательной продажи валюты экспортерами, и «распихивание валютной выручки по всему земному шару происходит не для того, чтобы насолить Набиуллиной, а для того, что страна не осталась с голым задом».

«Коль так (а это так), в чьих интересах Набиуллина активничает? Нынешний валютный рынок – песочница по сравнению с тем, что было раньше. Если Набиуллина не может навести порядок в ней, возникает вопрос не о ее некомпетентности (нет-нет), а о том, в чьих спекулятивных интересах она поддерживала хаос весь год. ЦБ стремится устранить асимметрию информации в отношениях с экспортерами, мол, ему до всего есть дело. Зачем? Не проще ли ввести фиксированный курс (по факту сейчас так и есть) и совместно с правительством и экспортерами устанавливать плановые задания по валютной выручке? Коммуникативных навыков не хватает? Тогда, может, «любительницу оперы» на пенсию отправить, тем более, что стаж нахождения на госслужбе позволяет?» – отметил Кричевский.

Стоит отметить, что ранее в Госдуме неоднократно выступали с жесткой критикой в адрес Набиуллиной. В частности, замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявлял, что главу Банка России следует отстранить от должности за антигосударственную политику и саботаж поручений президента РФ. По его оценке, руководство ЦБ, как и Минфина РФ, являются реальной «пятой колонной».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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