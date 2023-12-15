Госдума утвердила штрафы вместо выдворения из России мигрантов-нарушителей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает заменять выдворение совершивших правонарушение мигрантов на штраф.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 7 ноября 2017 года и уже 21 декабря принят в первом чтении. Тогда предлагалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, в которой срок содержания иностранного гражданина или лица без гражданства в спецучреждениях будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о его выдворении за пределы РФ.

Вчера во втором чтении был принят ряд поправок, одна из которых дает право судье продлить этот срок не более чем на 90 суток при отсутствии фактической возможности выдворения в течение пяти дней со дня поступления соответствующего ходатайства. При этом предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства смогут обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в спецучреждении.

Еще одна поправка разрешила заменить выдворение из РФ на штраф в 40-50 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов в случае, если судья решит, что выдворение является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни. Такая же практика коснется и случаев отсутствия государства, готового принять лицо без гражданства. Пересмотру постановления о выдворении будут способствовать выдача временного удостоверения личности лицу без гражданства в РФ, признание лица беженцем, получение свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, а также предоставление ему временного убежища.

Как заявил накануне лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, такой законопроект является большой ошибкой. «Это коррупция будет в чистом виде! И бюджет не получит этих денег, получат в карманы те, кто скажет – мы тебя вместо выдворения якобы штраф выписали. Зачем мы это делаем? Буду об этом очень громко говорить и люди будут знать чьими голосами делается эта лазейка для тех, кому давным-давно не место в нашей стране», – подчеркнул политик.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев накануне обратил внимание, что увеличение миграционного потока является угрозой национальной безопасности России. По его словам, уже сегодня число приезжих нарушает этно-религиозный баланс в России с ростом преступности и подавлением местных народностей.

Позже вице-спикер Ирина Яровая сообщила, что в Госдуме сформирована межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики.

Вчера же во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что необходим специальный орган, который бы оценивал все проблемы с мигрантами в комплексе и своевременно находил решения. «Это непростая проблема… У нас по разным подсчетам свыше 10 млн мигрантов трудовых. У нас рынок труда – 2,9% безработица, то есть ее нет почти, а потребность в рынке труда есть. Но это не значит, что мы здесь любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», – подчеркнул глава государства.

«Я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти, прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения – граждан Российской Федерации», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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