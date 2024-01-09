Климовский патронный завод, котельная которого остановилась в морозы, национализируют – Воробьев

По решению главы государства запущен механизм национализации «Климовского специализированного патронного завода», котельная которого остановилась в новогодние праздники после порыва теплотрассы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», – заверил глава региона.

По его словам, сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. Работают более 200 бригад, половина из них – электрики.

Как сообщал ранее «Новый День», после коммунального коллапса Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ), в результате чего произошел прорыв теплотрассы и жители округа остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. Уже задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и генеральный директор данного завода.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска. Чиновник «подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, достоверно зная о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе», пояснили в СКР.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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