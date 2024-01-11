Нефтегазовые доходы России сократились почти на четверть

В 2023 году объем доходов федерального бюджета России, по предварительной оценке, составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом на фоне роста ненефтегазовых доходов на 25%, нефтегазовые поступления также сократились почти на четверть. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Так, ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 301 млрд рублей и увеличились на 25,0% по сравнению с прошлым годом. «Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2023 года превысил параметры, заложенные при формировании закона о бюджете (№466-ФЗ от 5 декабря 2022 года), более чем на 3,1 трлн руб (18,1%)», -уточнил минфин.

Нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей. Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей. «Общее снижение нефтегазовых доходов на 23,9% г/г к 2022 году связано с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», – поясняется в материалах министерства.

В то же время, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 4,0%. Таким образом дефицит составил порядка 3,2 трлн рублей или 1,9% ВВП.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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