«Шероховатостей хватает…» Путин и Лукашенко договорились об увеличении пропускной способности Октябрьской железной дороги

Москва и Минск достигли договоренностей об увеличении пропускной способности Октябрьской железной дороги для доставки экспортных белорусских товаров в российские порты. Об этом сегодня сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

«Необходимо во что бы то ни стало устранить всё, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока ещё у нас шероховатостей в этом плане хватает», – отметил Лукашенко.

По его оценке, правительствам двух государств надо активнее реализовывать достигнутые договорённости, в том числе о логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. «Есть предложение по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга. Понятно, что миллионы и миллионы, десятки миллионов тонн белорусских грузов переориентированы с прибалтийских портов балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, черноморские порты, но напряжение существует», – пояснил Лукашенко.

«Поэтому мы с Владимиром Владимировичем месяца три назад, когда обсуждали эту проблему, приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать. На первом этапе там и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить. Там были эти разъезды, но, когда Украина отошла от транзита грузов, в питерском направлении сложилось то, что сложилось. Поэтому все равно нам надо будет – и для России важно, и для Белоруссии – восстановить поток грузов в этом направлении», – уточнил белорусский лидер.

В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин отметил развитие двусторонних отношений. По его словам, Москва и Минск достигли во взаимной торговле рекордного уровня – по итогам 11 месяцев товарооборот составил порядка $43 млрд. Лукашенко со своей стороны подтвердил, что достигнуты рекордные показатели. Согласно предварительным результатам 2023 года, торговый оборот может превысить $50 млрд.

Сегодня планируется подписание проекта «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы», который нацелен на дальнейшую активизацию многопланового взаимодействия России и Белоруссии, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике, информационной сфере.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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