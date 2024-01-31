«Зачем ссориться с Западом?» Реальная деофшоризация российской экономики откладывается

Сегодня нижняя палата парламента большинством голосов представителей «Единой России» отказалась принять законопроект о деофшоризации отечественной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», профильный комитет поддержал заключение правительства о том, что документ противоречит Конституции РФ, международному праву и нормам Всемирной торговой организации (ВТО). По оценке авторов инициативы, кабинет министров до сих пор не хочет вступать в открытую конфронтацию с Западом и ждет, когда всё рассосётся.

Законопроект оговаривал, что под управление государства передаются все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России, и предоставляет их собственникам полгода на их перерегистрацию в РФ. В случае нежелания собственников перерегистрировать их в России в связи с отсутствием возможности добросовестного установления собственности данные активы конфискуются в собственность государства как бесхозное имущество.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, «единоросс» Максим Топилин назвал этот документ «попыткой вмешаться в стандартные правоотношения путем изложения ряда чисто демагогических норм на одной страничке». «Все активы, которые находятся в нашей стране, если есть офшорный след, даже не взять и поделить, а просто отдать какому-то государственному органу, который что-то с этим будет делать. Поэтому, наверно, и у комитета, и у правительства возникли вопросы, прежде всего, с точки зрения реализации данных норм… Так случилось, что по отношению к нам были объявлены санкции. Вы все это помните, и кто занимался, кто во многом работает с представителями российского бизнеса, огромные сложности, которые предъявляют, и те препоны, которые подставляют представители недружественных стран по именно выходу из офшорных компаний, выходу капитала из офшорных зон. Именно это и было всегда предметом нашего с вами рассмотрения. Мы приняли большое количество поправок упрощающих переход компаний в российскую юрисдикцию», – отметил он.

«Мы остаемся в мировом пространстве, мы работаем по международному праву, мы многие наши интересы защищаем, в том числе, используя нормы ВТО…. Он (законопроект), к сожалению, не отвечает никаким требованиям ни с экономической, ни с юридической, ни с правовой, ни с международной точки зрения. Это попытка просто некой национализации отдельного количества активов… Никаких цифр к закону тоже не прикладывается. Комитет по экономической политике рекомендует законопроект отклонить», – подчеркнул Топилин.

В свою очередь, один из авторов законопроекта депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин отметил, что в законе говорится «не про офшорный след». «Это собственность. Она юридически зарегистрирована. Отдать не какому-то там неизвестному органу, а уполномоченному органу федеральной власти сегодня – это Росимущество. И не ограбить, не отнять, не конфисковать, а вернуть в собственность добросовестным собственникам, которые захотят перерегистрироваться в России. Конфискация российской собственности в Германии – это международная норма, мы против этого не возражаем. Конфискация бесхозных активов, собственник которых не хочет объявиться даже – это национализация, коллективизация, беспредел, недопустимость и так далее. Причем, эта собственность полностью соответствует действующему законодательству и Конституции», – подчеркнул он.

«ВТО защищает наши права! Сегодня [глава МИД РФ Сергей] Лавров сказал, что оно не работает с 16-го года. И говорить о том, что ВТО защищает наши права – МИД зафиксировал – это говорить нельзя. У меня нет цифр в документе по очень простой причине – у нас статистику собирает Росстат, он подчиняется Минэкономразвитию. Минэкономразвитию не интересно, сколько объектов собственности выведено в офшоры. Я их спросил, они поразились самому вопросу», – уточнил депутат.

При этом Делягин обратился к «единороссу» Александру Максимову, который ранее заявил о неэффективности госсобственности. «Вопрос о том, что государственная собственность неэффективна – коллеги, заблуждение 90-х годов, были развеяны тогда же. В 1997 году соратник Чубайса Петр Петрович Карпов сделал огромную работу, которая показала уже тогда – это неправда. Какой самый эффективный банк в РФ, напомните? Государственный «Сбер». В нефтяной сфере – «Роснефть», тоже с огромным госпакетом. В информационной сфере частный «Интерфакс» уже все забыли, МИА «Россия сегодня» и так далее. Это не вопрос формы собственности. Это вопрос формы собственности на уровне сапожной мастерской», – заявил он.

При этом «эсер» обратил внимание, что сегодня был принят закон о конфискации имущества за клевету на армию. «Никакие разговоры про международное право, про ВТО, про коллективизацию не звучали при принятии этого закона. Мы с вами здесь сегодня зафиксировали, что жизнь наших солдат для нас дороже прибыли наших врагов. Почему же сегодня не хотят признать это в отношении значительно более опасной деятельности, чем клевета, которая реально грозит блокированием работы всей российской экономики, параличом всего нашего общества? Не только в силу нашей инерции. Действительно, для критической части нашей бюрократии ситуация обратная. Для нее, наоборот, прибыль наших врагов дороже жизни наших солдат и нормальной жизни всей России в целом. У меня такое ощущение возникает», – заявил Делягин.

«Что касается аргументов, почему правительство не хочет этого делать… Зачем ссориться с Западом? Ну и что, что он против нас войну ведет. Вдруг что-нибудь, когда-нибудь как-нибудь рассосётся и будет всё хорошо. И ВТО начнет работать, и международное право восстановится, отмененное в 1999 году. Знаете, у нас довольно много людей, которым ставят диагноз онкология, они не идут к врачу просто потому, что не хотят думать о плохом. Есть такой статистически значимый феномен. И погибают потом, естественно. И мне кажется, в нашем правительстве есть не только прямые политические представители офшорной аристократии, но есть довольно большое количество людей, которые просто стараются не думать о плохом: ну вот не убили сегодня моих близких, ну и хорошо, живем дальше, всё в порядке, как-нибудь, когда-нибудь, само собой разумеется. Думаю, что у американских индейцев тоже была когда-то высокая культура, тоже были представления о высокой исторической роли в мире. Это никому из них не помогло», – заключил Делягин.

В итоге большинство в лице «Единой России» отказалось голосовать за законопроект о деофшоризации отечественной экономики.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube