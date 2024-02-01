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Четверг, 1 февраля 2024, 17:53 мск

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Госдума одобрила штрафы за высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми устанавливается ответственность за высаживание из общественного транспорта инвалидов первой группы.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, ранее был принят закон о запрете на высаживание из транспорта инвалидов первой группы, если они едут без сопровождения и не имеют социальной карты или не могут оплатить проезд. Также запрещено высаживать детей без билета.

«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами, – сказал спикер Госдумы Вячевлас Володин. – Штрафы для нарушителей закона составят 5 тыс. рублей для водителя и до 30 тысяч рублей для должностного лица».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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