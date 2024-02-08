Кремль пригрозил Германии ответными мерами на конфискацию российских активов

Возможная национализация активов «Роснефти» в Германии является фактически экспроприацией чужого имущества и может закончиться ответной конфискацией немецких активов в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам, о которых мы с вами ведем речь», – заявил Песков (цитата по РИА «Новости»).

При этом представитель Кремля пояснил, что по данному вопросу переговоры на высшем уровне сейчас не ведутся, компания защищает себя сама. «Это ни что иное, как экспроприация чужой собственности. Это все шаги, которые подрывают, наверное, экономические и правовые устои в европейских государствах. Это шаги, которые абсолютно девальвируют инвестиционную привлекательность этих стран и имеют конечно же очень глубокие последствия для тех, кто принимает такие решения», – констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее министерство по делам экономики Германии сообщило «Роснефти» о планах национализировать находящуюся сейчас под внешним управлением Rosneft Deutschland, обосновав это тем, что партнеры якобы могут отказаться от работы с нефтеперерабатывающими заводами компании и тем самым поставят под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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