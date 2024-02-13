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Вторник, 13 февраля 2024, 15:56 мск

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Госдума поддержала законопроект, который обяжет нотариусов сообщать наследникам о долгах умерших родственников

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нотариусы обязаны уведомлять наследников о непогашенных кредитах наследодателя.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время порядок информирования наследников о долгах, которые перейдут им в случае принятия наследства, законодательно не определен и вместе с наследством они зачастую получают требования о погашении кредитов и микрозаймов. Есть случаи, когда долги превышают стоимость унаследованного имущества.

Законопроект после принятия утвердит новый порядок, согласно которому нотариус будет обязан с момента открытия наследственного дела в течении трех рабочих дней запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о наличии займов у наследодателя, навести справки о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего и сообщить об этом наследникам.

Планируется, что законопроект позволит наследникам своевременно принять «экономически рациональное решение о целесообразности вступления в наследство или отказе от него, что тем самым позволит снизить уровень закредитованности граждан».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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