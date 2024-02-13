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Вторник, 13 февраля 2024, 18:09 мск

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Госдума согласилась расширить возможности использования маткапитала при покупке жилья

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности использования средств материнского капитала при улучшении жилищных условий.

Документ предполагает возможность продать жилье, приобретенное в кредит с использованием маткапитала, для покупки большего по площади или более дорогого по кадастровой стоимости.

Также оговаривается право совершеннолетних детей отказаться от доли в квартире, которая была приобретена с использованием средств материнского капитала.

Кроме того, в документе уточняются сроки оформления жилого помещения в общую собственность. Для этого отводится 6 месяцев после покупки жилья, ввода в эксплуатацию объекта индивидуального строительства, либо выплаты кредита, подписания передаточного акта участнику долевого строительства, получения кадастрового паспорта построенного объекта ИЖС.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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