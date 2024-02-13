Госдума согласилась расширить возможности использования маткапитала при покупке жилья

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности использования средств материнского капитала при улучшении жилищных условий.
Документ предполагает возможность продать жилье, приобретенное в кредит с использованием маткапитала, для покупки большего по площади или более дорогого по кадастровой стоимости.
Также оговаривается право совершеннолетних детей отказаться от доли в квартире, которая была приобретена с использованием средств материнского капитала.
Кроме того, в документе уточняются сроки оформления жилого помещения в общую собственность. Для этого отводится 6 месяцев после покупки жилья, ввода в эксплуатацию объекта индивидуального строительства, либо выплаты кредита, подписания передаточного акта участнику долевого строительства, получения кадастрового паспорта построенного объекта ИЖС.
Москва, Мария Соколова
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