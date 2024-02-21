В Госдуме предложили учредить День участника СВО

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об установлении 24 февраля памятной даты – Дня участника специальной военной операции (СВО).

«Мы считаем, что это будет правильно. 24 февраля два года назад по решению президента [РФ Владимира Путина] была начата СВО и вот такой бы памятный праздничный день был бы более чем уместен», – пояснил Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Изменения предполагаются в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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