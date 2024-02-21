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Среда, 21 февраля 2024, 15:55 мск

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Госдума одобрила законопроект о повышении платы за сверхурочную работу

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые уточняют порядок определения размера повышенной платы за сверхурочную работу с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

На сегодняшний день оплата переработки может осуществляться, исходя только из оклада или тарифной ставки работника без учета начисления компенсационных и стимулирующих выплат. В пояснительной записке к документу отмечается, что такое положение признано Конституционным судом РФ противоречащим Основному закону.

«Предлагаемая законопроектом редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем» – говорится в документе.

Предполагается, что принятие новых норм не станет основанием для пересмотра ранее оговоренных условий с более высоким размером оплаты переработок.

Планируется, что закон после его утверждения вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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