Представителей России пригласят на мирную конференцию по Украине, которую попросил организовать украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. В интервью РИА «Новости» министр подчеркнул, что обсуждение вариантов урегулирования конфликта без Москвы бессмысленно, но в любом случае потребуется много времени.

«Было бы иллюзорно и наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трех месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир. Таким образом, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России. Поэтому мы должны представить, что на этом пути будет несколько шагов», – пояснил глава МИД Швейцарии.

По его словам, после первой конференции в Швейцарии, вероятно, последуют другие аналогичные мероприятия, которые вполне могут состояться в других государства, в том числе странах-участниках БРИКС.

«Вполне можно представить, что страны БРИКС могут и хотят сыграть определенную роль на этом пути. Мы будем очень рады, если они это сделают, и мы обсудим это с ними напрямую. Сегодня у меня состоится двусторонняя встреча с Южной Африкой и Саудовской Аравией именно в рамках этого процесса интеграции», – сообщил Кассис.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Руководитель его офиса Андрей Ермак уточнил, что Киев намерен провести конференции для утверждения украинской «формулы мира».

Комментируя эти планы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что обсуждать перспективы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьезно и смехотворно. При этом, по его словам, «никаких контактов на этот счет не было».

Напомним, Швейцария официально поддержала действующий киевский режим и санкции против России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что для России потенциал Швейцарии как «честного брокера» при урегулировании конфликтов исчерпал себя.

В середине февраля Лавров констатировал, что политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса не просматривается на фоне стремления Запада нанести стратегическое поражение России.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, именно Киев принял решение отказаться от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

Берн, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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