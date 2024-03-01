Необратимые последствия: удар по Крымскому мосту обернется для Германии катастрофой

Возможная атака ФРГ на Крымский мост приведет Германию к необратимой катастрофе. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя аудиозапись переговоров высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать российскую территорию.

«Сам факт, если такая беседа состоялась, говорит о том, что всё-таки не всё нормально в той же Германии. Историческая память начинает подводить немцев. Выросло не одно поколение мирных немцев, которые забыли, что перенесла их нация в период 1940-45 годов. Не хотелось бы им напоминать, но, если придется, думаю, что это приведет к необратимой катастрофе для немецкого народа», – сказал Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Если речь идет о бомбежке с самолета, значит, за штурвалом самолета должны сидеть либо немецкие летчики или инструкторы, либо это ракетные удары, а на это способны только Taurus, которые Украина вымаливает у немцев уже не один месяц», – предположил сенатор.

«Если [канцлер Германии Олаф] Шольц пойдет на поставку подобного оружия нашим противникам, то он автоматически втягивает свою страну в противостояние с Москвой. Думаю, что это противостояние может закончиться для Германии весьма плачевно. Надеюсь, они до этого не дойдут», – заключил Джабаров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что потребует от немецкого парламента объяснений по поводу записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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