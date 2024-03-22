Песков рассказал о будущих кадровых перестановках в правительстве РФ

Кадровые перестановки в правительстве РФ после инаугурации главы государства будут проводиться спокойно и вдумчиво с повышенным участием парламента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами aif.ru.

В то же время представитель Кремля обратил внимание, что «процесс подбора кадров – достаточно келейный». «Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», – пояснил он.

При этом Песков сослался на слова президента о том, что возможные перестановки будут проводиться спокойно и вдумчиво с тем, чтобы определить, какие именно люди в правительстве сегодня будут более востребованы.

По его словам, после отставки правительства президент будет создавать новый кабинет министров «уже по новой системе, с повышенным участием парламента».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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